“Dal minuto 52:44 il mio intervento in riferimento all’approvazione della Legge passata in Senato circa la chiusura dei Tribunali dei Minori di tutta Italia con annesse Procure Minorili su richiesta motivata e presentata direttamente da me” [Video]

HA SCRITTO COSI', OGGI, IN UN POST PUBBLICATO SU FACEBOOK, L'ASSISTENTE SOCIALE ROMANA, ANTONELLA BETTI

“Dal minuto 52:44 il mio intervento in riferimento all’approvazione della Legge passata in Senato circa la chiusura dei Tribunali dei Minori di tutta Italia con annesse Procure Minorili su richiesta motivata e presentata direttamente da me”. Ha scritto così oggi, in un post pubblicato su Facebook, l’assistente sociale romana Antonella Betti.

La dottoressa Betti ha aggiunto: “felice che sia arrivato il mio lavoro, sotto traccia, con un basso profilo sempre tenendo la mano della mia luce la senatrice Paola Binetti è stato un onore essere stata ospite di Roberta Feliziani, con la Senatrice FI Fiammetta Modena e Cristiana Rossi vittime entrambe di sistemi ghigliottina”.

Di seguito il link:

https://m.youtube.com/watch?v=R8Q7mEemgyw&feature=youtu.be – grazie e buona visione! Se potete condividete il più possibile.

“#maipiubambinistrappati #famiglia #Senato #famigliafelice”.