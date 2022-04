A MESSINA..., I NUOVI ORARI IN VIGORE DAL 2 MAGGIO, PREVEDONO PARTENZE DAI DUE CAPOLINEA, OGNI 18 MINUTI

Dal prossimo lunedì entrerà in servizio una ulteriore vettura tramviaria che permetterà di aumentare la frequenza dei tram in circolazione durante il giorno. I nuovi orari, in vigore dal 2 maggio, prevedono partenze dai due capolinea ogni 18 minuti, rispetto ai 22 minuti attuali. La nuova vettura è una di quelle presenti nel deposito di ATM S.p.A. che è stata riqualificata nella nostra officina, dopo il reperimento dei ricambi necessari. Dall’avvio del nuovo servizio, saranno quindi cinque le vetture tranviarie a disposizione della cittadinanza.

Nei prossimi giorni è previsto, inoltre, un nuovo sopralluogo a Caserta per fare gli ultimi test prima della consegna di un ulteriore tram revampizzato. I nuovi orari saranno disponibili sul sito ATM, mentre per tutti gli avvisi in tempo reale è possibile seguire il canale Telegram.