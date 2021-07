Dalle ore 5 di questa mattina i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnati per un grosso incendio avvenuto nel comune di Torrenova (Me).

La squadra 9A del distaccamento di Sant’Agata di Militello sta operando, con Aps (autopompa serbatoio) e Pick-up con modulo antincendio, per estinguere il rogo di una discarica esattamente nella frazione di Piano Stinco. Dalla sede centrale è stata inviata la ABP (autobotte pompa) per un maggiore carico idrico. L’incendio è in fase di spegnimento.