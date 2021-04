Dalle prime luci dell’alba oltre 150 finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro e del Servizio Centrale Investigazione criminalità Organizzata di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica – D.D.A. di Catanzaro, hanno dato esecuzione alla ordinanza di misura cautelare custodiale emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di esponenti di una organizzazione transnazionale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riconducibile ad una storica famiglia della Criminalità organizzata calabrese, radicata nel versante ionico catanzarese.

Sono state eseguite le misure cautelari custodiali nei confronti di 20 soggetti, gravemente indiziati a vario titolo, di associazione dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, commercio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma da fuoco. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in mattinata presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, alla presenza del Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri, del Procuratore Aggiunto Vincenzo Capomolla e dei vertici regionali e dello S.C.I.C.O. della Guardia di Finanza.

In connessione all’operazione in corso a cura della Dda di Catanzaro, dalle prime ore del mattino i Carabinieri della Toscana stanno eseguendo 3 distinte ordinanze di custodia cautelare, su disposizione della Dda di Firenze, in relazione a 3 indagini collegate tra loro in materia di inquinamento ambientale, narcotraffico internazionale, estorsione ed illecita concorrenza, tutti aggravati sia dall’agevolazione che dal metodo mafioso “in favore di potenti cosche di ‘ndrangheta“. I dettagli saranno forniti in una conferenza stampa convocata in mattinata al Palazzo di giustizia di Firenze e tenuta dal procuratore capo Giuseppe Creazzo.