Dati Covid falsati – Pinsone: Vox Populi parte civile…, per i siciliani che rischiano la vita

“Vox Populi si costituirà parte civile nel procedimento giudiziario a carico dei vertici della sanità siciliana- annuncia Lucia Pinsone, che del movimento è presidente. Le intercettazioni in cui si decideva come ‘spalmare’ i morti nei report quotidiani fanno rabbrividire, lo dico anche da responsabile Covid del Miur, che è stata in trincea fin dalla prima ondata”.

La Pinsone continua: “mentre negli uffici si giocava ad assegnare un morto qui e due lì per fare bella figura, noi volontari molti di quei corpi li raccoglievamo nelle RSA, toccando con mano il dolore dei familiari di quei siciliani trattati come pedine da quanti hanno la responsabilità della loro salute”.

Prosegue la Pinsone: “e, parlando di responsabilità, consiglierei al Presidente della Regione di mostrarsi degno del proprio ruolo e assumere le iniziative opportune“.

Conclude Pinsone: “dichiarando miseramente di aver appreso della vicenda da un lancio di agenzia annuncia di aver fallito il proprio compito. Vada a casa, portando con sé assessori perfino peggiori di lui”.