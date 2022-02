QUESTO LO HANNO SCRITTO NEI GIORNI SCORSI, SULLA LORO PAGINA FACEBOOK, I COMPONENTI DEL 'COMITATO SPONTANEO LA CITTA' SIAMO NOI' PER RIFERISI AL SINDACO DI MESSINA CATENO DE LUCA E DARE APPUNTAMENTO PER L'INCONTRO DI OGGI 12 FEBBRAIO 2022 IN PIAZZA UNIONE EUROPEA A PARTIRE DALLE ORE 10.00

“Della sua carriera politica non ci interessa nulla…, può restare, può dimettersi, può diventare Presidente della Regione”. Hanno scritto questo sulla loro Pagina Facebook nei giorni scorsi, per riferirsi al massimo responsabile dell’Amministrazione Comunale di Messina, Cateno De Luca, i componenti del ‘Comitato Spontaneo La Città siamo noi’ per annunciare l’incontro di oggi sulla scalinata di piazza Unione Europea.

Così hanno proseguito gli aderenti a tale sodalizio: “quello che ci interessa è avere un sindaco che metta al centro gli interessi dei cittadini e delle cittadine e non i suoi. Nuovo appuntamento in piazza Municipio, sabato 12 febbraio, per contrastare la narrazione tossica del primo cittadino. Anche questa volta saremo lì con la nostra scatola dei -messaggi per il sindaco- per dare a tutti e a tutte la possibilità di esprimersi e di dire al primo cittadino che la città è stanca dei suoi modi e della sua arroganza”.

“Per questo sabato abbiamo pensato di discutere con la Città di:

Piano di riequilibrio;

Lavoro, occupazione e distorsioni del mercato del lavoro;

Randagismo”.

La ‘Città siamo noi’: “studentə, genitori, lavoratorə, disoccupatə, persone comuni che abitano la città, le periferie e i villaggi”.