Demolizione dell’area ex Sea Flight: sono state interdette al transito veicolare…, le vie Senatore Arena e Fortino

Nell’ambito dei lavori di demolizione dei corpi di fabbrica nell’area ex Sea Flight, a Capo Peloro, lunedì 30, dalle ore 5 sino alle 6.30, e comunque per il tempo strettamente necessario alle operazioni di demolizione, sarà istituito il divieto di transito veicolare nelle vie Senatore Arena e Fortino, nel tratto compreso tra via Pozzo Giudeo e l’area ex Sea Flight. Il provvedimento è stato disposto per consentire ad un autocarro con carrellone il trasporto dell’escavatore.