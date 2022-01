DenisePipitone: “E’ il massimo che potevo desiderare, il peggio era che si chiudesse con una mia ritrattazione che non c’è stata” [Video]

#DenisePipitone: “E’ il massimo che potevo desiderare, il peggio era che si chiudesse con una mia ritrattazione che non c’è stata”. Lo ha dichiarato ieri ai giornalisti del programma di Rai3 condotto il mercoledì (in onda dalle 21:20) da Federica Sciarelli, la magistrato del Tribunale Civile di Cagliari dottoressa Maria Angioni (già pubblico ministero alla Procura della Repubblica di #Marsala -TP- che si occupò delle indagini sulla scomparsa della bambina avvenuta l’1 settembre del 2004) dopo che il giudice ha rigettato la richiesta di proscioglimento avanzata dai magistrati dell’Ufficio inquirente di sede, successivamente alle sue dichiarazioni spontanee rilasciate all’Udienza del 28 gennaio 2022.

Nel testo pubblicato sulla Pagina Facebook della trasmissione “Chi l’ha visto?”, si legge: “-i tre fatti contestati all’imputato sono stati sostanzialmente ritrattati-, aveva detto in aula il sostituto procuratore Roberto Piscitello, ma non è così per il giudice. Anche Piera Maggio tra i testimoni chiesti dalla difesa e ammessi al processo per false dichiarazioni al pm che quindi va avanti. Aggiornamenti in diretta dall’inviata”.