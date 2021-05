Denunciato per i reati di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un trentasettenne messinese con precedenti di polizia. I poliziotti delle Volanti hanno rinvenuto nel suo appartamento due cabine armadio in alluminio adibite a piccola serra artigianale e attrezzate di termostato, timer, lampade a led, ventole per l’aereazione e cavi per l’alimentazione.

Sequestrati altresì cinque piante di marijuana in fioritura, altro fogliame dello stesso tipo sul pavimento, un bilancino di precisione, flaconi di fertilizzante ed altro materiale per il confezionamento.