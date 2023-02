Denunciato perché andava in giro con un manganello: a finire nella rete dei controlli dei carabinieri nella provincia Catanese, è stato un giovanissimo. Aveva con sé una vera e propria arma e non ha saputo fornire spiegazioni del perché la detenesse. Verifiche che si sono allargate ad ampio raggio ed hanno portato anche a segnalazioni per assunzioni di droga e multe per violazioni al codice della strada.

Denunciato un 18enne di Biancavilla, con precedenti, per “porto abusivo di armi” in quanto trovato in possesso di un manganello telescopico. Inoltre i carabinieri hanno segnalato altri 5 giovani alla locale prefettura come assuntori di stupefacenti. Ad essere rivenute modiche quantità di hashish per un peso complessivo di 8 grammi.

I posti di controllo

L’attività dei carabinieri della stazione di Paternò, coadiuvati dai colleghi del 12° reggimento “Sicilia”. Il servizio finalizzato al contrasto all’illegalità diffusa in particolare nella zona di via Vittorio Emanuele e in corso Italia. In questo contesto operativo i militari dell’Arma hanno predisposto diversi posti di controllo ed effettuato numerose perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga.

Controlli negativi sulle attività commerciali

Effettuati controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa igienico-sanitaria in alcune attività commerciali della zona. In questo caso i carabinieri non hanno riscontrato alcuna violazione. Ci sono stati anche controlli alla circolazione stradale. Nel complesso hanno portato all’identificazione di una sessantina di persone e alla verifica di una quarantina di veicoli.