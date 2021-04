Di Cateno De Luca (sindaco peloritano): “Tanto per…” [Video]

“Tanto per…”. Ha scritto questo oggi il sindaco di Messina Cateno De Luca…, sulle sue Pagine Facebook… per accompagnare con una sua descrizione… un filmato da lui postato.

De Luca ha aggiunto è concluso: “per favore non diciamo più che potrei candidarmi alla presidenza della regione siciliana perché…! Perché i rappresentati delle istituzioni che operano con la logica politico mafiosa si sono messi in azione per far fuori Cateno De Luca…”.

Per consultare il Video…, ci si puo’ collegare al link che segue in basso.

https://fb.watch/4STl57LSDR/