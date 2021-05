Differenziata a Messina: da oggi si dice addio…, ai cassonetti

Da ieri e per tutta la scorsa notte gli addetti della Messinaservizi Bene Comune S.p.a., hanno proceduto con la rimozione degli ultimi cassonetti (sono circa 200) adibiti alla raccolta dei rifiuti indifferenziati rimasti in alcune zone del centro cittadino.

Durante le suddette operazioni, non sono mancate alcune difficoltà legate alla distribuzione di mastelli e carrellati. Oggi sabato 22 maggio 2021 alle 11 in diretta da viale Europa (parte bassa), il sindaco di Messina Cateno De Luca (coadiuvato dall’assessore Dafne Musolino) farà una diretta su Facebook per celebrare l’eliminazione dell’ultimo cassonetto filo strada con l’avvio della differenziata porta a porta in tutta la città… ed avviare la lotta (come lui stesso ha riferito in un filmato odierno) ai lordi che continueranno a gettare i materiali di risulta pur in assenza dei contenitori.