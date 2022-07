IL PARLAMENTARE EUROPEO, NON DIMESSOSI COME PREDICAVA QUANDO ERA COMPONENTE DEL MOVIMENTO 5 STELLE ADDITANDO CHI LASCIAVA I GRILLINI ED AMMONENDOLI CHE SI SAREBBERO DOVUTI DIMETTERE, PRIMA DI FARSI PALADINO DELLA GIUSTIZIA DOVREBBE SPIEGARE COSA DA LUI MAI FATTA, COME MAI NEL SUO SERVIZIO GIORNALISTICO (POI CANCELLATO) DELLA TRASMISSIONE DI MEDIASET DEL NOVEMBRE 2016 SUL 'SISTEMA SIRACUSA' EFFETTUO' IL VIDEO PRESSO LO STUDIO DELL'AVVOCATO GIUSEPPE CALAFIORE CONDANNATO DAI GIUDICI DEL TRIBUNALE DI MESSINA... CON LA FORMULA DEL PATTEGGIAMENTO A 10 MESI E 4 GIORNI E QUALI FOSSERO I SUOI RAPPORTI CON IL 37ENNE DAVIDE VENEZIA (FACTOTUM DELL'AVVOCATO PIERO AMARA) ARRESTATO PER LA BANCAROTTA FRAUDOLENTA DELLA SOCIETA' “P&G CORPORATE SRL” E CONDANNATO IN ABBREVIATO A 4 ANNI E 4 MESI DI RECLUSIONE DALLA DOTTORESSA MONICA MARINO GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE DEL PALAZZO GIUDIZIARIO MESSINESE

Dino Giarrusso, fondatore del Movimento ‘Sud chiama Nord’ insieme all’ex sindaco di Messina Cateno De Luca (candidato alle Elezioni Regionali del 6 novembre 2022), già inviato del programma ‘Le Iene’ di Italia1 e transfuga #pentastellato parla di legalità tentando di accaparrarsi voti buoni sia per le citate consultazioni della Regione che gettando un occhio alle prossime nazionali.

Il parlamentare europeo, non dimessosi come predicava quando era componente del Movimento 5 Stelle additando chi lasciava i grillini ed ammonendoli che si sarebbero dovuti dimettere, prima di farsi paladino della Giustizia dovrebbe spiegare, cosa da lui mai fatta, come mai nel suo servizio (poi cancellato) giornalistico della trasmissione di Mediaset del novembre 2016 sul ‘Sistema Siracusa’ effettuò le riprese presso lo Studio dell’avvocato Giuseppe Calafiore condannato dai giudici del Tribunale di Messina… con la formula del patteggiamento a 10 mesi e 4 giorni e quali fossero i suoi rapporti con il 37enne Davide Venezia (factotum dell’avvocato Piero Amara) arrestato per la Bancarotta fraudolenta della società “P&G Corporate Srl” e condannato in abbreviato a 4 anni e 4 mesi di reclusione dalla dottoressa Monica Marino giudice per l’Udienza preliminare del Palazzo Giudiziario messinese.

Giarruso…, dovrebbe far sapere poi ai cittadini, il motivo per il quale andò direttamente presso la sede di Calafiore e non incontro l’ex sindaco siracusano Giancarlo Garozzo che gli aveva chiesto di incontrarsi. Infine il deputato europeo, sarebbe tenuto a far conoscere alla cittadinanza perchè era difeso dal legale Calafiore nel contesto dei Processi nei quali era imputato e scaturiti dalle denunce che rimediava a seguito degli articoli che pubblicava in… www.iene.mediaset.it!

Segue…, una Galleria fotografica.