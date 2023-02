Testo…, tratto da… www.quotidianopiemontese.it!

Disperato perché rimasto solo al mondo dopo la morte per un malore della madre 66enne nell’appartamento del condominio “Opera Pia Cavalli” di Carmagnola, un complesso destinato all’housing sociale, un uomo di 39 anni si è ucciso buttandosi dal balcone di casa.

Nella mattinata di oggi, domenica 19 febbraio, dopo l’arrivo dei soccorritori che hanno confermato il decesso della donna, il figlio addolorato dalla tragedia si è tolto la vita. I vicini di casa, che hanno visto l’uomo compiere il gesto estremo, hanno dato l’allarme ma per lui non c’era più nulla da fare. Tocca ai carabinieri ricostruire la dinamica, anche se non ci sono dubbi a riguardo.

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli. Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo. Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Immagine di repertorio