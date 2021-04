Dissesto idrogeologico, a Malvagna (ME): adesso basterà…, attendere solamente i tempi necessari per effettuare le indagini e gli studi geologici

Adesso basterà attendere solamente i tempi tecnici necessari per effettuare le indagini e gli studi geologici, dopodiché potrà prendere corpo il progetto esecutivo indispensabile per realizzare a Malvagna i lavori di consolidamento lungo la via Enrico Berlinguer, una delle strade d’accesso al piccolo centro del Messinese. L’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ha infatti affidato l’incarico a un team di professionisti che fa capo alla Studio Crinò, sbloccando di fatto un iter che si era arenato da tempo.

Risalgono al 2005 i primi movimenti franosi che interessarono la zona sud del paese e che, oltre a danneggiare il manto stradale, hanno fortemente lesionato i muri di sostegno della carreggiata destabilizzando anche alcuni fabbricati che sorgono nelle vicinanze: una situazione di pericolo che lo scorrere del tempo stava inesorabilmente aggravando. Il finanziamento assicurato dalla Struttura commissariale pone fine all’estenuante attesa e suggella il primo, indispensabile step per chiudere anche quest’altra pratica. Le soluzioni progettuali che a breve verranno recapitate nella sede di piazza Ignazio Florio, dovranno soprattutto prevedere la realizzazione di una contro struttura in cemento armato in grado di fermare lo scivolamento verso il basso del versante. Le opere programmate serviranno, tra l’altro, a completare un vecchio intervento lasciato a metà proprio per mancanza di risorse.