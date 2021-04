Dissesto idrogeologico a Tripi, nel Messinese: verrà messo in sicurezza il centro abitato

Della progettazione per il consolidamento dell’area di via Francesco Todaro a Tripi nel Messinese, si occuperà un team di professionisti coordinato dallo Studio di Ingegneria Isola-Boasso di Vercelli, grazie a un ribasso del 44,8 per cento. A darne notizia la Struttura contro il dissesto idrogeologico guidata dal governatore Nello Musumeci. Si chiude così una vicenda della quale gli Uffici sono riusciti a venire a capo dopo una serie di ritardi accumulatisi negli ultimi trent’anni e che hanno messo a rischio un’intera zona.

Saranno le indagini geognostiche e i rilievi geologici, adesso, a stabilire le misure tecniche più idonee per mettere in sicurezza l’area che si snoda tra la sede degli uffici comunali e via Baracca e nella quale sono ancora ben visibili le lesioni a edifici privati, strade e infrastrutture. Previste sia opere di drenaggio profondo di falda sia impermeabilizzazioni di superfici pubbliche, oltre alla regimazione delle acque meteoriche e all’adeguamento di reti fognarie e idriche. Si procederà inoltre con la stabilizzazione del pendio a monte mediante muraglioni e un sistema di palificate.