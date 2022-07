OSPITE D’ONORE DELL’EVENTO SARA' LA SENATRICE A VITA, ELENA CATTANEO, FARMACOLOGA, BIOLOGA, ACCADEMICA, NOTA PER I SUOI STUDI SULLA MALATTIA DI HUNTINGTON

Domani 26 luglio, a partire dalle ore 20.15, l’incantevole scenario del Teatro Antico di Taormina ospiterà ancora una volta la Cerimonia di Consegna dei Diplomi di Laurea dell’Università di Messina.

Ospite d’onore della Cerimonia, la Senatrice a vita, Elena Cattaneo, farmacologa, biologa, accademica, nota per i suoi importanti studi sulla malattia di Huntington, per la sua eccellente carriera scientifica (sviluppatasi fra Italia e Stati Uniti) e per le sue ricerche sulle cellule staminali.