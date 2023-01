Domani, mercoledì 18, alle ore 11.30, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, alla presenza del Sindaco Federico Basile, sarà illustrato un video promozionale della città di Messina.

All’incontro, cui prenderanno parte l’Assessore allo Sport Massimo Finocchiaro e l’Esperto allo Sport Francesco Giorgio, interverranno il Prorettore vicario dell’Università degli Studi di Messina Giovanni Moschella; il Presidente di Sicindustria Sicilia Pietro Franza; il Presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina; e il Presidente unitamente allo staff tecnico e le atlete della società Desi Shipping Akademia Messina.

Il video promozionale è frutto di una collaborazione sinergica tra l’Amministrazione comunale e la squadra cittadina di volley femminile che ne ha promosso la realizzazione, curata da Todo Modo, con l’obiettivo di rendere omaggio alla Città attraverso le riprese dei luoghi simbolo del patrimonio architettonico, artistico, culturale e sportivo di Messina nel quale sono state coinvolte personalità cittadine.

L’incontro sarà anche occasione per presentare ufficialmente alla stampa l’ultimo innesto messinese, la statunitense Madelyn Robinson, giunta da poco in Città, e pronta per dare il proprio contributo alle compagne di squadra.