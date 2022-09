Domani, mercoledì 21, alle ore 10, nella Sala Ovale di Palazzo Zanca, alla presenza del Sindaco Federico Basile, sarà illustrata nel corso di una conferenza stampa, cui prenderà parte l’Assessore alla Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Fortificato di Messina Vincenzo Caruso, la XVI edizione della manifestazione “Equiraduno sui Peloritani. La Via dei Forti della Città dello Stretto”.

L’evento è promosso dalle Associazioni il Centauro Onlus e Cavalieri dei Peloritani e patrocinato dal Comune di Messina e dalla Brigata Meccanizzata Aosta con l’obiettivo di valorizzare e difendere il significativo patrimonio boschivo della Sicilia.

All’incontro parteciperanno in rappresentanza dell’Associazione “Il Centauro Onlus” Mariella Arena; Domenico Morabito per “Cavalieri dei Peloritani”; Giovanni Lombardo per “Camminare I Peloritani”; Giovanni dell’Acqua Responsabile del Servizio Sviluppo Rurale 13; e per la Brigata Meccanizzata Aosta il Tenente Colonnello Corrado di Bartolo. L’iniziativa si terrà sabato 24, con il raduno dei cavalieri al vivaio della forestale “Ziriò” e si concluderà domenica 25.