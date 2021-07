Domani, sabato 24, alle ore 21.30, all’Arena Villa Dante, il primo live con l’artista Mario Venuti aprirà la kermesse musicale “Messina RestArts”, il cartellone degli spettacoli estivi 2021 promosso dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza occasioni di intrattenimento e di crescita culturale e sociale e di richiamo turistico, oltre che sostenere le attività di spettacolo gravemente penalizzate in questo periodo post – pandemia. Mario Venuti incontrerà il suo pubblico, viste le sue radici messinesi e le passate esibizioni a Messina, per presentare in acustico i pezzi del suo repertorio e proporre con il suo stile inconfondibile gli ultimi singoli di successo “Ma che freddo fa”, “Xdono” e altri brani popolari che anticipano il prossimo album, in uscita a fine estate.

Il live ha la produzione artistica di Tony Canto, che sarà con Mario Venuti sul palco assieme a Neney Dos Santos, Vincenzo Virgillito e Manola Micalizzi, e in qualità di ospiti parteciperanno alla serata le Glorius Vocal Quartet. Un concept album è il nuovo progetto nel quale l’artista si diverte a giocare tornando a mondi che già aveva toccato scrivendo Fortuna e che da sempre hanno caratterizzato il suo stile. Con la produzione artistica di Tony Canto, diventa puro interprete, rileggendo alcuni brani popolari della canzone italiana, scegliendo da periodi e generi diversi per disegnare un tema originale e sviluppare un’unica storia compositiva in cui ciascun brano traccia una linea netta che unisce la canzone italiana ai tropici, all’insegna di una serata di grande musica italiana “servita” in salsa tropicale.

Per informazioni e biglietti on-line è possibile rivolgersi presso tutti i punti vendita autorizzati: