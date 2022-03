Domani sabato 5 marzo 2022…, alle ore 9:45… verranno presentati la lista “Basile Sindaco” ed un nuovo assessore designato dal candidato alla carica di primo cittadino per le prossime Elezioni Amministrative previste per il mese di maggio

Si allarga il sostegno al candidato sindaco Federico Basile. Come anticipato nei giorni scorsi siamo pronti a presentare le scelte attuate a completamento della lista “Basile Sindaco” e della Giunta. Un ulteriore tassello a compimento del progetto che sosterrà la candidatura di Basile Sindaco di Messina.

“C’è molto entusiasmo attorno al nostro progetto, spiega il candidato sindaco Federico Basile. Ogni giorno riceviamo attestati di stima per il lavoro svolto fino ad oggi dall’amministrazione De Luca. Ci esortano ad andare avanti e difendere i risultati raggiunti. Presentarci oggi alla città con obiettivi chiari e soprattutto con una squadra definita pronta a lavorare è il nostro patto per la città di Messina. Noi ci siamo, siamo qui “senza se e senza ma” come ha sempre affermato De Luca. Un motto che è diventato il leitmotiv della nostra azione di governo. Domani oltre a illustrare la definizione della lista “Basile Sindaco” avrò il piacere anche di presentare l’elemento che andrà a completare la nostra giunta. Mancava un nome. Abbiamo incassato un “si” importante da parte di persona seria, giovane, preparata, appassionata e con un amore profondo per questa città”.

L’appuntamento è per domani sabato 5 marzo alle ore 9:45 presso il Ritrovo Epoca in piazza Duomo.