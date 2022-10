A SCRIVERLO OGGI 19 OTTOBRE 2022 SUL SUO PROFILO FACEBOOK, E' STATA MARIA ANGIONI L'EX MAGISTRATO SASSARESE DIMESSOSI NELLE SETTIMANE SCORSE DALLA MAGISTRATURA, CHE FU IL PRIMO PUBBLICO MINISTERO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MARSALA CHE INDAGO' SULLA SCOMPARSA DELLA BAMBINA DI 4 ANNI AVVENUTA L'1 SETTEMBRE DEL 2004 A MAZARA DEL VALLO IN PROVINCIA DI TRAPANI

“Domani sera 20 ottobre alle 21.30 parteciperò alla 30^ Maratona in diretta -cerchiamo Denise Pipitone- sul canale Instagram del Blog -Conoscere-“. Lo ha scritto oggi 19 ottobre 2022, sul suo Profilo Facebook, la dottoressa Maria Angioni ex magistrato sassarese dimessosi nelle settimane scorse dalla Magistratura e che fu già il primo pubblico ministero della Procura della Repubblica di Marsala ad occuparsi delle Indagini sulla scomparsa della bambina di 4 anni, avvenuta l’1 settembre del 2004 a Mazara del Vallo in Provincia di Trapani.

La Angioni ha concluso così: “cercherò fra l’altro di offrire un vaglio critico fra elementi di fatto certi, ed elementi frutto di possibili depistaggi o di approssimazione, e di presentare una più avanzata ipotesi ricostruttiva del crimine”.