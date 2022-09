Domani, venerdì 9 settembre 2022, alle ore 11:30, in Piazza S. Caterina Valverde – Ritrovo Narciso, a Messina, i componenti di Fratelli d’Italia terranno una conferenza stampa

NEL CITATO CONTESTO..., SARANNO PRESENTATI I CANDIDATI DEL COLLEGIO PLURINOMINALE MESSINA - ENNA IN VISTA DELLE PROSSIME ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI... PREVISTE IL 25 SETTEMBRE 2022

Domani, venerdì 9 settembre 2022, alle ore 11:30, in Piazza S. Caterina Valverde – Ritrovo Narciso, a Messina, Fratelli d’Italia terrà una conferenza stampa per presentare i Candidati del collegio plurinominale Messina – Enna, in vista delle prossime elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.