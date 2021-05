Domenica 23 maggio 2021, solennità di Pentecoste, alle ore 18.30 presso la Parrocchia Santa Maria Incoronata in Camaro Superiore sarà celebrata, da S.E. Mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo di Messina – Lipari – S. Lucia del Mela, alla presenza del Clero e delle Autorità, la S. Messa solenne di inizio dell’Anno Santo Jacobeo che il Convento, per speciale privilegio concesso in perpetuo dalla Santa Sede nel 2004, festeggia in comunione con Santiago di Compostela ogni volta che la festa liturgica di San Giacomo (25 luglio) cade in giorno di domenica.

La S. Messa sarà preceduta dal solenne e antico Rito di Apertura della Porta Santa attraversando la quale i fedeli che si recheranno in pellegrinaggio potranno ottenere il dono dell’Indulgenza plenaria dei loro peccati. Al termine della Celebrazione sarà inaugurata e benedetta la restaurata Cappella di San Giacomo contenente il prezioso Ferculum seicentesco opera degli argentieri messinesi Juvara ed altre preziose opere legate alla tradizione ed al culto jacobeo a Camaro.