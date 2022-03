Domenica 6 marzo alle 14 su Rai 1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, “Domenica In” apre uno spazio informativo sugli sviluppi della guerra in Ucraina con il giornalista e conduttore de ‘La Vita in Diretta’ Alberto Matano, presenti in collegamento Monica Maggioni, direttrice del Tg1 e Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Parigi.

Quindi spazio al salotto di Mara Venier che ospita Enzo Avitabile, con la sua ‘Tutt’eguale song’e criature’, dedicata a tulle le mamme e i bambini in fuga dall’ Ucraina.

Red Canzian presenta il musical ‘Casanova Opera Pop’, del quale è ideatore e produttore. Con lui i due protagonisti Gian Marco Schiaretti (Giacomo Casanova) e Angelica Cinquantini (Francesca Erizzo), in collegamento anche Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, la città dove nacque Giacomo Casanova nel 1725.

A seguire: