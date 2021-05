«Domenica Live di Canale 5…, potrebbe cambiare conduttrice?»

Articolo…, tratto da… www.solodonna.it.

Lorella Cuccarini pronta a condurre un programma alla domenica pomeriggio, al posto di Barbara D’Urso. Si fanno sempre più insistenti le voci su un cambio della guardia nella domenica di Canale 5. Con buona pace di Carmelita, che ha annunciato in diretti nuovi progetti lavorativi sulla rete ammiraglia del Biscione, a partire da settembre…!

Si annunciano grandi novità nella prossima stagione televisiva di Mediaset. O così pare, almeno stando alle tante indiscrezioni che stanno circolando negli ultimi giorni in rete. La più clamorosa sarebbe il passaggio del testimone della domenica pomeriggio di Canale 5, da Barbara D’Urso a Lorella Cuccarini.

La signora degli ascolti, potrebbe abbandonare definitivamente la conduzione di Domenica Live, per lasciare spazio a un altro programma, forse sempre di infotainment, condotto dalla più amata degli italiani. È stata proprio la D’Urso a confermare che potrebbe non tornare con il suo contenitore domenicale, ma che per lei sono in vista altri nuovi impegni.

“Ci vediamo nella prossima stagione di Canale 5, con cose nuove che ci vedranno ancora protagonisti, cose meravigliose…”.

I numerosi successi della Cuccarini

Del resto questo è un momento molto fortunato per Lorella Cuccarini, che dopo la burrascosa esperienza a La Vita in diretta, è tornata a essere protagonista in tv con Amici di Maria De Filippi. “Un anno fa, ero stanca. E sfiduciata da un ambiente che dopo 35 anni stentavo a riconoscere”, ha scritto in un’emozionante lettera rivolta alla De Filippi dopo la fine della sua esperiemza nella scuola di talenti.

Certamente non sarebbe la prima volta di Lorella come conduttrice di un programma di quel calibro. Basti ricordare a Buona Domenica, sempre su Canale 5, insieme a Marco Columbro, ma anche a Domenica in… Così è la vita in onda su Rai 1 negli anni scorsi.

La più amata dagli italiani, ha sempre dimostrato la sua grande professionalita, oltre alla passione e alla dedizione che mette in tutte le sue esperienze televisive. E adesso sembra proprio essere arrivato il momento per lei, di tornare a vestire i panni di padrona di casa di un programma importante. Una grande rivincita per lei.