Domenica prossima 24 aprile dalle 9,00 alle 13,00 il Lions e Leo Club Messina Host, Messina Ionio, Messina Peloro e Messina Tyrrhenum promuoveranno in Piazza Duomo, nella città dello Stretto il Lions Day

Domenica prossima 24 aprile dalle 9,00 alle 13,00 il Lions e Leo Club Messina Host, Messina Ionio, Messina Peloro e Messina Tyrrhenum promuoveranno in Piazza Duomo a Messina il Lions Day, un’importante iniziativa sociale che dedicata alla tutela della salute, alla prevenzione di alcuni tumori e di varie patologie che si svolgerà in tante città italiane.

Grazie alla presenza di medici specialisti e di spazi attrezzati in grado di accogliere l’utenza in Piazza Duomo sarà possibile eseguire degli screening gratuiti per il diabete, fondo oculare e pressione arteriosa. Inoltre sarà possibile richiedere informazioni per la prevenzione dei tumori al seno, all’utero ed al colon-retto, diagnosi precoce della scoliosi e sulla donazione di sangue e del midollo. La giornata è aperta a tutti ed in particolare alle persone fragili, ai soggetti svantaggiati ed agli anziani. Per usufruire dei servizi e delle consulenze non occorre prenotarsi basterà recarsi in Piazza Duomo presso gli stand presidiati dai medici volontari dei Club promotori dell’iniziativa.

Ricco di significati lo slogan del Lions Day “siamo il mondo di cui ci prendiamo cura”, con il quale i Club Lions invitano la cittadinanza a partecipare alla manifestazione, a sottoporsi ai controlli ed a richiedere informazioni a tutela della loro salute, soprattutto dopo due anni di pandemia nel corso dei quali non è stato possibile effettuare una corretta prevenzione. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita delle persone alleggerendo anche la pressione sul sistema sanitario nazionale.

Parteciperanno i Presidenti dei Lions Club: Donato Mannina Messina Host, Teresa Passaniti Messina Ionio, Alessandra Pellegrino Messina Peloro, Giuseppe Vadalà Bertini Messina Thyrrhenum, Pasquale Spataro Presidente Zona 7 e Santino Morabito “Responsabile screening diabete” Distretto Lions 108Yb. L’evento è realizzato nell’ambito del protocollo d’intesa stilato dall’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana con il Distretto 108Yb Sicilia.