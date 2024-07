Domina l’anticiclone africano Caronte in Sicilia: la giornata sarà contrassegnata da un ampio soleggiamento, infatti il cielo si potrà vedere sereno o soltanto localmente poco nuvoloso. Clima afoso… temperature massime fino a 38 gradi, valori notturni tropicali, al di sopra dei 20 gradi un po’ ovunque. Queste le previsioni meteo per lunedì 29 luglio.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia poco mosso. Sfiorano i 40 gradi le temperature in Sicilia. Massime tra i 32 ed i 38 gradi. Previsti 38 gradi ad Agrigento, 36 a Caltanissetta, 36 a Catania, 32 ad Enna, 34 a Messina, 32 a Palermo, 36 a Ragusa, 37 a Siracusa, 32 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Fin dalle prime luci del giorno il tempo risulterà ampiamente stabile su tutte le regioni. Più nubi, ma senza fenomeni associati, sui settori prealpini centro-orientali. Nel corso del pomeriggio l’azione stabilizzatrice dell’anticiclone Caronte continuerà a farsi sentire, con cielo sereno e valori termici in ulteriore aumento. Venti dai quadranti settentrionali, mari poco mossi.

Centro e Sardegna. Anticiclone africano Caronte che domina incontrastato: la giornata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni, con quasi totale assenza di nuvolosità, fatta eccezione per qualche isolato addensamento pomeridiano lungo l’Appennino centrale. Anche sulla Sardegna, tutto sole. Venti settentrionali, mari generalmente poco mossi. Notti tropicali su tante regioni.

Sud e Sicilia. Ecco che l’alta pressione di matrice africana Caronte continua a imporsi con grande vigore su tutte le regioni: ne consegue che la giornata trascorrerà all’insegna di un tempo ampiamente stabile e soleggiato su tutti i settori peninsulari e sulla Sicilia. Non sono previste precipitazioni; i v

Martedì 30 luglio

Ancora alta pressione nell’isola. Su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli settentrionali in attenuazione. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale mosso.

Nord. L’anticiclone africano Caronte domina inconenti soffieranno dai quadranti settentrionali, mentre i mari saranno poco mossi.trastato sulle nostre regioni e così la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo, a parte un’innocua nuvolosità di passaggio sui settori orientali, si presenterà prevalentemente sereno. I venti soffieranno debolmente, il clima sarà afoso e le notti tropicali su tutte le città della Pianura Padana. Mari caldi.

Centro e Sardegna. Il famigerato anticiclone africano Caronte regna indisturbato sulle nostre regioni. La giornata sarà ancora una volta contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, i mari caldi saranno anche calmi. Clima afoso.

Sud e Sicilia. Grazie alla costante presenza dell’anticiclone africano Caronte, anche questa giornata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni. La nuvolosità, molto scarsa, potrà interessare soltanto i rilievi della Calabria, ma senza precipitazioni associate. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, mar Ionio molto mosso, mosso l’Adriatico, calmo il Tirreno.

