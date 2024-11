‘Donald Trump è il quarantasettesimo presidente degli Stati Uniti d’America dopo il suo primo mandato nel 2016. Come cambieranno gli assetti geopolitici in Europa e nel resto del mondo e quali conseguenze avrà sulla politica italiana? Il dibattito offrirà anche lo spunto per un’analisi sulla figura dell’AD di Tesla Elon Musk e su quanto abbia influito il suo appoggio sulla vittoria di Trump’. Saranno questi i temi al centro della puntata di “Agorà” in onda giovedì 7 novembre alle 8.00 su Rai3.

Ospiti di Roberto Inciocchi saranno: Ferruccio de Bortoli, Corriere della Sera; Dario Fabbri, direttore di Domino; Anselma Dell’Olio, regista e opinionista; Paola Tommasi, giornalista; Bruno Manfellotto, giornalista; Alessandro Iovino, giornalista e scrittore; Martina Carone, You Trend; Francecso Giubilei, Fondazione Alleanza Nazionale; Maura Gancitano, filosofa.