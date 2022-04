Dopo 2 anni di stop forzato a causa della pandemia, i componenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Messina in occasione delle principali festività riprendono le proprie attività di solidarietà

Dopo 2 anni di stop forzato a causa della pandemia, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Messina in occasione delle principali festività riprende le proprie attività di solidarietà. Nei giorni scorsi accolti dal Primario (del reparto di Neuropsichiatria infantile del Policlinico della nostra città), Professoressa Gabriella La Rosa, abbiamo voluto incontrare i piccoli degenti… per stargli vicino e donando loro un piccolo gesto d’amore, le tradizionali uova pasquali, personalizzate per l’Arma dei Carabinieri.

È stato un momento speciale per bambini speciali. Un momento di gioia e felicità per chi in questo periodo di festa ahimè è costretto a stare lontano dai propri affetti. E’ stato estremamente bello e gratificante scorgere negli occhi dei piccoli la gioia e la sorpresa di vedersi attenzionati da persone che, con la loro divisa, hanno rappresentato e rappresentano parte delle Istituzioni.

All’incontro, a cui ha partecipato una nutrita rappresentanza di Soci della Sezione ANC di Messina retta dal suo Presidente, Luogotenente Armando Pesco, era presente anche l’Arma in servizio, il Comando Provinciale di Messina con il Tenente Calogero Imbrosciano, Comandante della Compagnia Carabinieri Messina Sud, ed il Luogotenente C.S. Giuseppe Caroleo, Comandante della Stazione Carabinieri Messina Gazzi. La Professoressa Gabriella La Rosa, a nome anche di tutti, medici e paramedici, ha ringraziato per la splendida iniziativa.