Dopo aver chiuso in due gare i quarti di finale contro Gravina la Nuova Pallacanestro Messina è pronta alla semifinale che la vedrà opposta al Basket School Messina in una semifinale che sicuramente vedrà gli appassionati seguire con interesse i derby di post season che si giocheranno. Si comincia sabato 16 aprile al PalaMili per gara 1, gara 2 al PalaTracuzzi mercoledì 20, eventuale gara 3 domenica 24 aprile al PalaMili.

Il team allenato da coach Pippo Sidoti ha il top scorer nell’ala lettone Scerbinskis, che viaggia a 22,1 punti di media a gara, seguito dal cavallo di ritorno Federico Manfrè, che porta alla causa 17 punti a partita. Fra gli esterni punti nelle mani per l’altro straniero, l’italoamericano Gotelli (12,3), solido il pacchetto lunghi con l’ex Viola Pandolfi (8,2), Mazzullo (7,6 ma in dubbio per infortunio), dalla Vis è arrivato il giovane Hamza, ala dal fisico imponente. Il collante della squadra è l’ottimo Giorgio Busco (6,2), cabina di regia nelle mani di Nino Sidoti (5,5).

Dalla panchina ottimi numeri per il centro Tartamella (6,7) e il capitano Scimone (6,1), completano il roster gli under Doria, Marco Sidoti e Stroscio. Palla a due per Basket School Messina – Nuova Pallacanestro Messina sabato 16 aprile alle ore 19:00 al PalaMili, arbitreranno i signori Arturo Tartamella e Giosè Brusca di Palermo (PA).

