Dopo Giulia Galletti, in arrivo un’altra palleggiatrice nel roster di ‘Akademia Sant’Anna – Messina’: si tratta della ventiquattrenne Ilaria Michelini, l’ultima stagione in serie A2 a Talmassons.

Classe ’99, 182 cm di altezza, la nuova palleggiatrice di Akademia è nativa di Figline Valdarno (FI), Dotata di tanta grinta, spregiudicatezza e voglia di vincere, avrà il compito, insieme alla compagna di reparto Giulia Galletti, di gestire i tempi di gioco e conferire imprevedibilità offensiva alla prima linea del team guidato da coach Bonafede.

La carriera di Ilaria Michelini tra le senior della propria società di appartenenza, inizia molto presto. A soli quattrodici anni, infatti, fa il suo esordio in serie B1 con il Valdarno Volley. Nella stessa stagione, entra a far parte della Rappresentativa della Provincia di Firenze con cui si aggiudica l’ambito Trofeo dei Territori.

L’anno successivo viene convocata per uno stage al Centro Pavesi e, a fine, stagione, ottiene la promozione in serie C con il Volley Group Valdarno. Nel 2016/2017 si trasferisce a Montevarchi (AR) in B2, mentre l’anno dopo torna a casa nel Valdarninsieme, prima di trasferirsi nel Santuliamea Volley e successivamente a Trieste. Le stagioni più formative per Ilaria passano, però, dai due campionati trascorsi ad Arzano, in B1, dove incrocia il suo cammino con quello dei coach Piscopo e Nica; con loro, l’atleta toscana cresce e si prepara a spiccare il volo nella pallavolo di serie A, disputando stagioni da protagonista. Le sue prestazioni non passano inosservate ed arriva la chiamata dell’ambiziosa Talmassons, club con il quale – insieme alla nuova schiacciatrice di Akademia, Aurora Rossetto,- si qualifica per i Play-off promozione, calcando il taraflex in dodici gare.

Ilaria, insieme a Giulia Galletti, costituirà una coppia di registe di assoluta affidabilità per la categoria e sulle quali la società ha deciso di puntare con decisione per fornire adeguato sostegno alle proprie attaccanti, per una stagione esaltante e di alto profilo.