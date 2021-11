Dopo i risultati positivi raggiunti nei fine settimana di ottobre riprendono domani (5 novembre) al Centro Commerciale Tremestieri i weekend “Fast Vax”, le vaccinazioni anti Covid promosse dall’Ufficio Commissario Emergenza Covid 19 e dall’Asp di Messina ed accolte dalla direzione del Centro che ha “trasformato” un’ampia parte della struttura di Tremestieri al terzo piano in un attrezzato punto vaccinale presidiato da medici ed operatori.

“Siamo molto felici di poter ospitare anche in questo mese di novembre il Fast Vax”. Ha dichiarato Domenico Rinaldi Shopping Center Manager del CCT.

“I confortanti risultati delle scorse settimane ci hanno spinto a non interrompere il nostro servizio in favore dell’utenza che spontaneamente ha scelto il nostro centro per sottoporsi alla vaccinazione anti Covid. Speriamo che nelle prossime settimane si possano raggiungere altri significativi risultati come quelli conseguiti ad ottobre e possibilmente migliorarli”.

Le vaccinazioni sono libere e saranno effettuate da domani (5 novembre) a domenica 7 novembre dalle 10,00 alle13,00 e nel pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00.

Tuttavia chi lo desidera può prenotarsi chiamando il 347.8651022oppure mandando una mail a info@centrocommericialetremestieri.com. Inoltre per fornire un servizio sempre migliore alla cittadinanza al piano terra del Centro, durante i weekend dedicati alla vaccinazione, sarò operativo l’INFO POINT, un punto informativo con personale pronto a rispondere ad alcune richieste dell’utenza. L’INFO POINT offrirà assistenza alle persone che per vari motivi non hanno ancora ricevuto il proprio Green Pass (per riceverla si consiglia di portare la tessera sanitaria) grazie alla presenza di alcuni operatori dell’Ufficio Commissario Emergenza Covid19 appositamente formati fornisce informazioni a tutte quelle persone che prima di sottoporsi al vaccino desiderano ulteriori chiarimenti. Infine, sempre all’Info Point, è presente del personale per la stampa del Green Pass, servizio molto utile soprattutto per la popolazione più anziana, non dotata di ausili tecnologici e per consentire a tutti di poter ottenere facilmente su carta il proprio green pass. Questo mese i weekend fast vax si svolgeranno nei fine settimana dal 12 al 14, dal 19 al 21 e dal 26 al 28 novembre.