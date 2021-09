SI RIPARTE CON LA SENSIBILITA' AMBIENTALE, SABATO 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.30 IN VIA CONSOLARE POMPEA (FRONTE JETEE CAFE')

Dopo il meritato riposo di agosto, il gruppo di volontari di MessinAttiva, ha organizzato una nuova raccolta sulla Litoranea per continuare il progetto iniziato lo scorso novembre: quello di sensibilizzare la cittadinanza e far riflettere le istituzioni sul ripristino di alcune zone mal gestite.

L’appuntamento sarà sulla via Consolare Pompea (fronte Jetee Cafè) il 4 settembre, a partire dalle 18:30. La zona è completamente alla mercé degli incivili, essendo il tratto di spiaggia sottostante la pista ciclabile franata. La pista ciclabile lunga oltre tre chilometri, da Paradiso a Fortino, affacciandosi sul mare, è una delle mete preferite dai cittadini e non solo, specialmente nelle giornate in cui il tempo è sereno. È inconcepibile che, dopo anni, non sia stata ancora ripristinata.

L’iniziativa vuole porsi come un’azione per combattere l’indifferenza delle istituzioni e l’incuria dei cittadini che utilizzano l’area come un gigantesco cestino dei rifiuti, non preoccupandosi minimamente di dove finirà la loro spazzatura. Solitamente le raccolte vengono organizzate prima o durante la bella stagione: l’inciviltà ed i rifiuti, però, non si allontanano mai dal mare, neanche a fine estate.