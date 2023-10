Dopo la Condanna in Primo Grado di Cateno De Luca per Diffamazione, comminata ieri dal giudice monocratico del Tribunale di Reggio Calabria dott.ssa Greta Iori, oggi arriva la risposta del dottor Vincenzo Barbaro (già procuratore generale della Repubblica di Messina) alle dichiarazioni del Sindaco di Taormina e Leader di Sud Chiama Nord.

Dice Barbaro in una nota: “con riferimento alla pubblicazione degli articoli di stampa relativi la sentenza emessa a carico di De Luca Cateno in data 10 c.m. dal Tribunale di Reggio Cal., in cui sono interamente riportate alcune affermazioni del De Luca non rispondenti al vero, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, La invita a pubblicare immediatamente ai fini di una corretta e completa informazione e con il medesimo risalto editoriale quanto segue”.

Specifica Barbaro: “come da dispositivo che si allega e che La invito a pubblicare, il Tribunale penale di Reggio Calabria, oltre a condannare il De Luca alla pena di mesi 8 e giorni quindici di reclusione, ha condizionato la sospensione condizionale all’integrale risarcimento del danno e pertanto non risponde al vero che ‘il Tribunale ha ritenuto di archiviare la richiesta di risarcimento danni e che questo rappresenta una chiara affermazione della verità e correttezza delle sue azioni’; anzi, allo stato, il beneficio della sospensione sarà revocato nell’ipotesi in cui l’imputato non provvederà all’integrale risarcimento. In verità, tale statuizione si aggiunge alla Condanna al risarcimento dei danni già pronunciata con separata sentenza del Tribunale civile di Reggio Cal. del 2 marzo 2023 per fatti diversi dalle affermazioni contenute nel libro ‘La Lupara Giudiziaria’, ma relativi a precedenti esternazioni del De Luca contenute in comizi e conferenze stampa”.

Conclude Barbaro: “con la medesima sentenza del Tribunale penale il coimputato Siciliano Armando è stato condannato alla pena di 4 mesi di reclusione ed al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede. Nei confronti del Siciliano, infatti, a differenza che per il De Luca, era stata proposta azione civile in sede penale e non era stato instaurato alcun procedimento civile”.