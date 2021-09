Dopo la mezzanotte che ha segnato l’inizio della odierna giornata di lunedì 27 settembre 2021, è accaduto un nuovo incidente mortale sulla Strada Statale 106 in Calabria. Per cause che sono in fase di accertamento, una Fiat Panda della Pol Service si è scontrata con una Kia all’altezza della rotonda di Sellia Marina nei pressi di un noto bar-pasticceria.

L’impatto tra i due veicoli…, è stato tremendo e a causa dello stesso sono morte sul colpo due guardie giurate…, il 47enne toscano Massimiliano Ceccarelli ed il 48enne Antonio Costantino nativo proprio della cittadina situata sulla costa Jonica catanzarese. In gravi condizioni si è ritrovato anche il conducente della Ford.

Per i soccorritori, è stato difficile estrarre i corpi dagli abitacoli dei mezzi coinvolti nello scontro successivamente al quale gli stessi sono diventati un cumulo di lamiere.

Foto…, tratta da… www.catanzarotv.it.