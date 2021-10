LO RENDE NOTO IN UN TESTO ODIERNO, IL COORDINATORE PROVINCIALE, DEL PARTITO NAZIONALE PIU' ITALIA (CON SEDE A FROSINONE E RAPPRESENTATO DAL LEADER FABRIZIO PIGNALBERI) FILIPPO PANSERA

“Dopo la recente, comunicazione dell’assessore della Giunta (guidata dal sindaco di Messina Cateno De Luca), Dafne Musolino avvenuta in un filmato pubblicato dal quotidiano on line… www.tempostretto.it il 14 ottobre, i rappresentanti di Più Italia informano che lunedì 18 dalle ore 09:30 alle 10:30 si terrà un Presidio di solidarietà verso gli esercenti dei Chioschi situati nello spazio verde di viale Boccetta”. Lo rende noto, in una nota odierna, il coordinatore provinciale del Partito Nazionale Più Italia (con sede a Frosinone guidato dal leader Fabrizio Pignalberi) Filippo Pansera.

Pansera specifica e conclude: “siamo l’unica formazione politica messinese che scende seriamente a fianco di cittadini lesi nei loro diritti e rimasti in questi anni senza alcuna tutela solo perchè i loro interlocutori sono più potenti e rappresentano le Istituzioni i cui rappresentanti agiscono ugualmente malgrado molti di questi commercianti abbiano presentato Ricorso al T.a.r. di Catania ed al Consiglio di giustizia amministrativa di Palermo”.

