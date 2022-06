Dopo la verifica dei voti per l’elezione a Sindaco del candidato Federico Basile da parte dell’Ufficio centrale elettorale, presieduto dal magistrato Corrado Bonanzinga, si è proceduto stamani, alle ore 11.45, alla sua proclamazione ufficiale. Il Segretario Generale/Direttore Generale Rossana Carrubba ha consegnato la fascia tricolore al neo Sindaco Basile, che sarà a capo della 118esima amministrazione dall’Unità d’Italia.

L’ufficio centrale, sulla base dei voti validi, ha determinato la graduatoria ufficiale dei cinque candidati alla carica di Sindaco che risultano nell’ordine: Basile Federico 44.937 voti, pari al 45,54 per cento; Croce Maurizio 27.416 voti, pari al 27,78 per cento; De Domenico Francesco detto Franco 22.593 voti, pari al 22,90 per cento; Totaro Salvatore 2.129 voti, pari al 2,16 per cento; Sturniolo Luigi detto Gino 1.598 voti, pari a 1,62 per cento. I complessivi voti validi sono stati 98.673.

Domani, venerdì 17, alle ore 12, nel Salone delle Bandiere, il neo Sindaco, nel corso di un incontro, aperto alla stampa, porgerà i saluti alla Cittadinanza. Si procederà inoltre alla nomina degli Assessori, che presteranno giuramento.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it!