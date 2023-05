Dopo le 11.30 di oggi 19 maggio 2023…, alla presenza di Maurizio Leo (viceministro dell’Economia e delle Finanze), Gaetano Galvagno (presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana), Salvo Pogliese (coordinatore regionale FdI per la Sicilia orientale), Gianpiero Cannella (coordinatore regionale FdI per la Sicilia occidentale), Pasquale Currò (coordinatore metropolitano), ‘Elvira Amata (assessore regionale al Turismo) ed Ella Bucalo (senatrice)’… [commissari provinciali FdI] e altri rappresentanti istituzionali del partito per la provincia di Messina si è tenuto un incontro presso il Palacultura di viale Boccetta.

Durante l’evento…, l’onorevole Giovanni Donzelli (responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia) ha presentato la riunione dal titolo “2024: con FdI, verso l’Europa delle radici”, il circolo territoriale di Fratelli d’Italia “Messina Centro Storico” ed il circolo di Gioventù Nazionale “Solstitium”.