Dopo le 14.00…, di oggi 29 aprile 2022, è iniziata una nuova diretta sulla Pagina Facebook, ‘In Veritas’ gestita dalla giornalista Chiara Cenini di Messina [Video]

Dopo le 14.00…, di oggi 29 aprile 2022, è iniziata una nuova diretta sulla Pagina Facebook, ‘In Veritas’ gestita dalla giornalista Chiara Cenini di Messina. La cronista ha raccontato un episodio accaduto la notte scorsa, ai danni della sua autovettura che è stata vandalizzata da ignoti malfattori.

A causa del descritto fatto, la redattrice ha deciso di recarsi presso la Caserma ‘Calipari’ della Polizia di Stato situata in via Santa Cecilia per sporgere denuncia al fine di poter consentire agli appartenenti delle forze dell’ordine ed ai magistrati della Procura della Repubblica di sede una celere individuazione dei responsabili del gesto… facendoli così assicurare alla ‘Giustizia’!