Dopo le ore 17.30 di oggi 17 marzo 2023…, la #tiktoker Emma Guiducci di Palermo è stata ospite attraverso un collegamento esterno della trasmissione #Pomeriggio 5 in onda su #Canale 5 e condotta da Barbara d’Urso dal lunedì al venerdì dalle 17.25 alle 18.45 [Video]

Dopo le ore 17.30 di oggi 17 marzo 2023…, la #tiktoker Emma Guiducci di Palermo è stata ospite attraverso un collegamento esterno della trasmissione #Pomeriggio 5 in onda su #Canale 5 e condotta da Barbara d’Urso dal lunedì al venerdì dalle 17.25 alle 18.45.

La donna…, nel corso del programma ha avuto modo di parlare dell’episodio che in questi giorni l’ha portata alla ribalta cronaca… ovvero il suo filmato diffuso mercoledì 15 su www.tiktok.com nel quale ha criticato con parole sopra le righe in un momento di forte tensione i professori di suo figlio Brando… proprio mentre era in sua compagnia.

Ha chiarito la Guiducci…, di non avere nulla contro gli insegnanti dei propri figli i quali sono gentilissimi sia con lei che con i bambini, ma solo di avere voluto porre in risalto il fatto che non è facile ne per i genitori ne per i minori dedicare tempo ed energie ad una mole secondo Ella eccessiva di compiti a casa.