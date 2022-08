SI POTRANNO SOTTOSCRIVERE LE 'LISTE' DEI CANDIDATI CHE SI PRESENTERANNO CON IL PARTITO 'ALTERNATIVA PER L'ITALIA' FONDATO NEI MESI SCORSI DA MARIO ADINOLFI (IL POPOLO DELLA FAMIGLIA) E SIMONE DI STEFANO (EXIT)

Dopo le ore 18.45 di oggi 10 agosto 2022, a Messina, in via Garibaldi, 411 all’esterno del Panificio ‘L’Arte del Pane di S. & P. Dell’Acqua’ si terrà la raccolta delle firme valevoli per le Elezioni del 25 settembre 2022 alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica.

Sarà possibile…, sottoscrivere le ‘Liste’ dei candidati che si presenteranno con il Partito ‘Alternativa per l’Italia’ fondato nei mesi scorsi da Mario Adinolfi (Il Popolo della Famiglia) e Simone di Stefano (Exit).