“Dopo le politiche, si stanno concludendo in Sicilia anche le procedure di spoglio delle consultazioni regionali… c’è un dato cristallizzato, sintomo di un lavoro certosino e generoso, che ho condotto in questi anni sul territorio”. Lo afferma il deputato regionale, nonché coordinatore di Forza Italia per la provincia nissena, on. Michele Mancuso, a commento dei risultati delle consultazioni regionali da poco concluse.

Mancuso aggiunge: “Forza Italia nella provincia nissena è il traino del centrodestra, attestandosi al 20,70%, con 19.123 preferenze. Si tratta di un dato clamoroso se rapportato al trend nazionale o delle altre province siciliane. Un dato che mi permette di raggiungere una vittoria netta e incontrovertibile, risultando il più votato tra tutti i 39 candidati degli schieramenti politici in corsa all’Ars nel nisseno”.

Conclude Mancuso: “credo che da parte mia, per il Partito e per il presidente Silvio Berlusconi – che domani festeggia il compleanno – non possa esserci regalo migliore. In provincia di Caltanissetta – che ricordo essere il territorio di residenza di Caterina Chinnici e Nuccio Di Paola – abbiamo scritto una nuova entusiasmante pagina della storia del Partito”.