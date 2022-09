Dopo le prove in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, queste ultime svoltesi oggi, il 13 settembre si terranno i test di Medicine and surgery, il 15 quelle dei Corsi di Laurea triennale per le Professioni sanitarie ed, infine, il 28 quelle dei Corsi magistrali per le Professioni sanitarie. I candidati alla prova odierna in Medicina Veterinaria sono stati 517 mentre a Medicina e Odontoiatria erano stati 1353.

L’organizzazione, coordinata dal dott. Pietro Nuccio (Dirigente della Direzione Servizi didattici e Alta formazione), ha assicurato, attraverso le commissioni di vigilanza composte da docenti e personale T.A. dell’Ateneo, la trasparenza delle procedure dislocando nelle aule delle apparecchiature di controllo dello specchio radioelettrico, fornite dal Ministero per lo Sviluppo Economico, per intercettare eventuali comunicazioni con l’utilizzo di strumenti elettronici.

L’avvio contemporaneo nelle aule è stato effettuato grazie ad un collegamento audio e i test – come previsto dal bando – sono stati predisposti in maniera tale che candidati rispondessero alle stesse 60 domande (cinque le opzioni di risposta) sistemate in ordine diverso. Le prove si sono concluse, come previsto, dopo 100 minuti. Il 13 settembre alla verifica in Medicine and Surgery i candidati saranno 429 si attestano, infine, a 2230 gli iscritti ai test per i Corsi di Laurea triennale per le Professioni sanitarie. Il 28 settembre, alla prova di ammissione, per i Corsi magistrali per le Professioni sanitarie, 342 i candidati. Tutte le prove si terranno al Polo Papardo.