Dopo un sopralluogo effettuato ieri, questa mattina è iniziata la demolizione dei Chioschi esistenti all’interno della villa Mazzini (situata a Messina all’incrocio tra il corso Cavour ed il viale Boccetta)

Successivamente ad un sopralluogo effettuato ieri, questa mattina è iniziata la demolizione dei Chioschi esistenti all’interno della villa Mazzini (situata a Messina all’incrocio tra il corso Cavour ed il viale Boccetta), le cui operazioni sono state coordinate dal commissario della Polizia Municipale, Giovanni Giardina.

Come ha dichiarato lo scorso 14 ottobre, l’assessore (della Giunta guidata dal sindaco Cateno De Luca) Dafne Musolino, in una intervista rilasciata a… www.tempostretto.it… tale attività si è resa necessaria per poter poi consegnare l’area libera da suppellettili ad una Impresa che nei mesi a seguire dopo il 29 prossimo venturo… dovrà effettuare lavori per un importo pari 330.000,00 € circa finalizzati al ripristino della pavimentazione delle aiuole, dei servizi igienici e di altre parti ammalorate.

Un Bob-Cat, ha cominciato ad abbattere la struttura più vicina al famoso trenino, nei giorni che verranno… secondo quelle che sono le intenzioni dei responsabili dell’Amministrazione comunale andranno giù i restanti due piccoli padiglioni. Tutte le attività, tranne quella delle giostre e del treno… sono state ritenute dai componenti della Giunta di Palazzo Zanca, come abusive per morosità o costruzioni non a norma ed i rispettivi titolari hanno tutelato le proprie ragioni attraverso la proposizione di appositi Ricorsi al Tribunale amministrativo regionale di Catania dove però sono rimasti soccombenti, motivo per il quale in data odierna sono partite le azioni di sgombero.

Un caso a parte, riguarda la zona gestita dal signor Umberto Nastasi che negli anni fra il 2019 ed il 2020 ha promosso opposizioni sia al T.a.r. etneo che al Consiglio di giustizia amministrativa di Palermo fattispecie quest’ultima, che dovrebbe impedire la distruzione del Casotto da lui condotto.