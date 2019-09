Dopo un’esaltante stagione estiva, riprendono le attività al Teatro dei 3 Mestieri di Messina. “Quest’anno ci sarà, oltre alla stagione di drammaturgia contemporanea, anche una stagione di cinema indipendente e una stagione di teatro per tutta la famiglia. Le produzioni del nostro Teatro, come ad esempio lo spettacolo Il Signor Dopodomani, hanno trovato spazio in diverse città, tra cui Torino e Trieste e questo per noi rappresenta un motivo di grande orgoglio”, dichiara il direttore artistico Stefano Cutrupi. Il direttore amministrativo Angelo Di Mattia aggiunge: “A breve riprenderanno le attività di formazione dei 3 Mestieri di Teatro, Danza, Canto e tutti i laboratori come quello di Drammaturgia con Tino Caspanello. Ci sarà anche un nuovo laboratorio di Critica teatrale con Giusi Arimatea e di arte creativa con Dania Mondello.

Ecco il calendario delle prove aperte gratuite:

– Canto: martedì 24 Settembre dalle ore 17:00 con Ariana Bonaccorso;

– Chitarra: martedì 24 Settembre dalle ore 16:30 con Massimo D’Arrigo;

– Tatro ragazzi: (14 – 17 anni) giovedì 26 Settembre ore 18:00 con Stefano Cutrupi;

– Teatro I: (dai 18 in su) giovedì 26 Settembre ore 20:30 con Stefano Cutrupi;

– Critica teatrale: giovedì 26 Settembre ore 18:30 con Giusi Arimatea;

– Teatro bimbi: (5 – 8 anni) venerdì 27 Settembre ore 16:00 con Milena Bartolone;

– Teatro Buona la prima: (9 – 13 anni) lunedì 30 Settembre ore 17:00 con Milena Bartolone;

– Danza Primo Corso: (8 – 10 anni) lunedì 30 Settembre ore 16:30 Con Mariangela Campochiaro;

– Predanza giocare danzando: (3 – 5 anni) lunedì 30 Settembre ore 17:00 Con Mariangela Campochiaro;

– Danza propedeutica: (6 – 8 anni) lunedì 30 Settembre ore 17:30 con Mariangela Campochiaro;

– Pilates: lunedì 30 Settembre ore 19:00 Con Chiara Barraci;

– Hathayoga: lunedì 30 Settembre ore 19:45 Con Chiara Barraci;

– Drammaturgia: mercoledì 2 Ottobre ore 18:30 con Tino Caspanello;

– Arte creativa: giovedì 3 Ottobre ore 16:00 con Dania Mondello.

Per prenotare la prova gratuita chiamare il numero 090.622505.