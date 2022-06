Doppio incontro con la stampa, sabato 4 giugno, a partire dalle ore 10 nella sede del comitato Franco De Domenico sindaco, in via Garibaldi a Messina. Nella prima parte il candidato presenterà i punti del programma dedicati a turismo e agricoltura, politiche della salute, sport e politiche giovanili.

Alle 10.30, invece, sarà ospite l’europarlamentare ed ex medico di Lampedusa, Pietro Bartolo, in città per sostenere la candidatura di Franco De Domenico e per conversare con i giornalisti su temi legati all’inclusione e alle politiche della salute verso anche i soggetti più deboli e gli immigrati. Pietro Bartolo, dal 1992 al 2019, è stato il responsabile delle prime visite ai migranti che sbarcavano a Lampedusa.

Alle elezioni europee del 2019 è stato eletto nella lista unitaria di centrosinistra Partito Democratico – Siamo Europei per le Circoscrizioni Italia insulare e Italia centrale. Ha optato per la Circoscrizione insulare e si è insediato all’Europarlamento nel Gruppo Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici (S&D). Bartolo è vicepresidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo (Libe) e della delegazione all’Assemblea parlamentare paritetica Acp-Ue (Dacp), membro titolare della Commissione per la pesca (Pech) e componente sostituto della Delegazione per le relazioni con l’Iraq (D-Iq).