“Dove voto?”, la piattaforma web consultabile sul sito istituzionale del Comune è stata presentata stamani a Palazzo Zanca, alla presenza del Sindaco Federico Basile, nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte l’Assessore Massimiliano Minutoli; i funzionari comunali dei Sistemi Informativi e il responsabile del Servizio elettorale.

“Ideata per essere semplice e di facile consultazione – ha detto il Sindaco Basile – ‘Dove voto’ rappresenta uno strumento, nell’ambito di quel processo di digitalizzazione fortemente voluto da questa Amministrazione comunale nel solco della continuità amministrativa, al fine di offrire servizi sempre più innovativi alla cittadinanza ed evitare al tempo stesso eventuali disagi in occasione di consultazioni elettorale. Nella fattispecie abbiamo già avviato, attraverso la firma del protocollo d’intesa in materiale elettorale con la Prefettura, l’Università degli Studi di Messina e la Corte di Appello, percorsi formativi in materia elettorale con l’obiettivo di fornire ai tirocinanti strumenti formativi, anche di carattere tecnico-operativo, utili allo svolgimento delle attività del seggio elettorale”.

“Uno strumento veloce pensato per andare incontro alle esigenze dei cittadini elettori di ogni fascia di età – ha aggiunto l’Assessore Minutoli – che consentirà con un semplice click e tramite l’inserimento del codice fiscale di potere conoscere la propria sezione elettorale, geolocalizzata e visibile su una mappa, e sarà possibile scoprire anche la geolocalizzazione di tutte le 253 sezioni elettorali comunali”.

Relativamente agli aspetti tecnici i rappresentanti dei Sistemi Informativi del Comune hanno spiegato in dettaglio i semplici passaggi per accedere alla piattaforma. In particolare l’utente dovrà collegarsi al link “Trova la tua sezione elettorale – Comune di Messina” e seguire i semplici passaggi inserendo il proprio codice fiscale per conoscere in tempo reale il numero e la geolocalizzazione della sezione elettorale dove recarsi per votare.