Drammatico sinistro a Fonte Ostiense-Colle Parnaso, durante la notte tra venerdì e sabato. Stando alle informazioni apprese, erano circa le 2:00, quando in via di Acqua Acetosa Ostiense, per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Panda con a bordo 5 ragazzi si è schiantata contro un palo Acea e un albero, per poi ribaltarsi.

In base ad una prima ricostruzione da parte della Polizia Roma Capitale, IX Gruppo Eur, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo della vettura.

Segnalato l’incidente, sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi, mentre i giovani, rimasti feriti, sono stati trasportati con urgenza in vari ospedali della Capitale.

Purtroppo, a causa dei gravi traumi dovuti al violento impatto, è deceduto all’ospedale Sant’Eugenio, il 17enne Edoardo Divino di Casal Palocco.

La notizia del decesso ha sconvolto l’intera comunità, che ricorda con affetto il ragazzo e si unisce al dolore della famiglia. In questo momento, sono in corso le indagini, in modo da ricostruire nel dettaglio le dinamiche del drammatico accaduto.