Due bambini di 13 e 11 anni originari di Somma Vesuviana, sono svenuti ieri…, nell’area di servizio di Frascineto sull’Autostrada del Mediterraneo A2

DURANTE IL VIAGGIO, I GENITORI SI SONO ACCORTI CHE QUALCOSA NON ANDAVA E PER IL PIU' PICCOLO DEI FRATELLI E' STATO NECESSARIO IL RICOVERO PRESSO L'OSPEDALE FERRARI DI CASTROVILLARI

Due bambini sono svenuti…, nell’area di servizio di Frascineto sull’Autostrada del Mediterraneo A2. Ieri mattina infatti, il sovrintendente capo, Umberto Amato e l’assistente capo della Polizia Stradale, Vincenzo De Marco, infatti, hanno dovuto fare i con attimi di emergenza: una famiglia di Somma Vesuviana che avrebbe dovuto raggiungere Tropea s’è fermata velocemente nella suddetta zona dedicata ai servizi per l’utenza.

Durante il viaggio, i due genitori, hanno capito che qualcosa non andava per il giusto verso: i loro figli, uno di 13 e l’altro di 11, dopo essere scesi dalla vettura hanno avuto un immediato mancamento nel piazzale di sosta. Alla visione di questa scena, i presenti impauriti fuggivano, mentre i coniugi chiedevano aiuto… una richiesta tramutatasi poi nell’arrivo degli uomini al comando del dottore Pasquale Ciocca.

I poliziotti della Polstrada…, intervenuti sul posto, hanno chiesto l’attivazione del 118 sedente presso l’ospedale Ferrari di Castrovillari. Nei primi momenti dell’evento, vi è stata la necessità di stabilire un immediato contatto con i piccoli per effettuare un primo soccorso ed escludere problemi più gravi… per il 13enne, mentre l’11enne lo hanno trasferito urgentemente per l’effettuazione delle dovute verifiche al Pronto Soccorso del nosocomio castrovillese. Tutti i componenti del nucleo familiare, sono stati sottoposti ad un test di controllo preventivo sul Covid-19. Nelle ore a seguire…, sarà sciolta la riserva sulla prognosi per il più piccolo dei due fratelli.

Foto…, tratta da… www.gazzettadelsud.it.